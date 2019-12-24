"Нафтогаз" залишається стороною транзитного контракту з "Газпромом", - Вітренко

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 5 років залишиться стороною договору з компанією "Газпром" (Росія) на транзит російського газу через територію України в Європу як компанії-організатора.

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Базовий варіант - так, на 5 років. "Нафтогаз" погодився бути організатором транзиту тільки для того, щоб транзит був продовжений, а не для того, щоб залишатися стороною контрактів щодо транзиту", - написав він.

Також Вітренко додав, що "Нафтогаз" не проти того, щоб організатором була провідна європейська компанія з інвестиційним рейтингом.

Також, за інформацією Українських Новин, раніше передбачалося, що посередником при транзиті між "Газпромом" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" повинна була бути австрійська компанія OMV AG.

За даними джерела агентства, OMV як агент вводили у договір тимчасово - на випадок, якщо графік інших процедур, в тому числі затвердження НКРЭКУ (Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг) нових тарифів для транзиту, затягнеться.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися про фіксованою ціною за транзит газу до 2025 року.

Також міністр энерегетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що рішення про транзит газу передбачає відгук майбутніх арбітражів.