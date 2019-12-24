Долар по 27: що буде з гривнею після Нового року

Після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Тим часом банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "24 каналу" головний редактор "Бізнес Цензор" Сергій Головньов.

"Ми робили матеріал про прогноз консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар", – зазначив експерт.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", – сказав Головньов.

Наголошується, що курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж стосується стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор купує валюту – провокує попит, а значить – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрії зароблять гроші і продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Тим часом, у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік.