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24 грудня 2019, вівторок, 08:16 57
Фінанси 2019-12-24T08:32:22+02:00
Українські Новини
Долар по 27: що буде з гривнею після Нового року

Долар по 27: що буде з гривнею після Нового року

Ярина Вацяк
економічний прогноз, Гривня, Долар, обмін валют, Курс валют, курс долара, курс гривні, прогноз курсу валют 2020

Після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Так, на думку уряду та експертів, з січня 2020 року долар підскочить в Україні приблизно до 27 гривень. Тим часом банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року і в 1-му кварталі 2020 року.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "24 каналу" головний редактор "Бізнес Цензор" Сергій Головньов.

"Ми робили матеріал про прогноз консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар", – зазначив експерт.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", – сказав Головньов.

Наголошується, що курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж стосується стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор купує валюту – провокує попит, а значить – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрії зароблять гроші і продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Тим часом, у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

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