Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні

У той час як українці отримають комунальні платіжки за новими правилами, Мінрегіон розробив проект урядової постанови з новою формулою для тарифів, за якою українцям можуть перерахувати платіжки на опалення і гарячу воду, повідомляє "Страна".

Проект був виставлений на громадське обговорення, яке триватиме до 12 січня 2020 року. Тобто, сам документ може бути прийнятий до кінця січня. У ньому йдеться, що за формулою буде враховано зниження ціни на газ, що, порівняно з минулим опалювальним сезоном, склало понад 20%.

На думку експертів, платіжки можуть зменшиться в середньому на 15%. Але через те, що в жовтні-грудні на вулиці було тепло, українці не сильно заощадять. Більшість отримало платіжки зі зниженими цінами.

Перерахувати платіжки обіцяють заднім числом - за жовтень-грудень цього року. При цьому "зайві" гроші не повернуть, оскільки вони підуть в рахунок майбутніх платежів або на погашення боргів.

З нового року тариф обіцяють переглядати кожен місяць - залежно від ціни на газ. Але в "тарифної індексації" є маса нюансів, які можуть зробити постанова Кабміну, якщо його приймуть, непрацюючим. Зокрема, поки незрозумілий механізм - як це буде працювати на практиці.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд переходить в онлайн і буде повідомляти про виплати за новою системою.

Також "Нафтогаз" встановив гарантовану ціну на газ для населення.