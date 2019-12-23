Во вторник мороз будет только в Карпатах: прогноз погоды

По прогнозу погоды на вторник, 24 декабря, когда в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение, в Киеве облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +6…+8 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов. В Карпатах сильный мокрый снег, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…-4 градуса. В Моршине сильный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +3…+5 градусов. В Трускавце сильный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +3…+5 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов. На севере Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов. В центре Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +3…+10 градусов. На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +2…+8 градусов. На юге Украины облачно, временами дождь, только ночью в Запорожской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +6…+12 градусов. В Крыму облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Ялте временами дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов. Как сообщали Українські Новини, впервые в истории в декабре температура в Киеве подскочила до рекордных +15 градусов. Тем временем синоптик рассказала, когда в Украине похолодает.