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23 декабря 2019, понедельник, 21:00 597
Жизнь 2019-12-23T22:15:02+02:00
Українські Новини
Во вторник мороз будет только в Карпатах: прогноз погоды

Во вторник мороз будет только в Карпатах: прогноз погоды

Ярина Вацяк
Прогноз, Дождь, тепло, точный прогноз погоды, Погода
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

По прогнозу погоды на вторник, 24 декабря, когда в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение, в Киеве облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов.

В Карпатах сильный мокрый снег, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…-4 градуса.

В Моршине сильный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце сильный дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +3…+10 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +2…+8 градусов.

На юге Украины облачно, временами дождь, только ночью в Запорожской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте временами дождь. Температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории в декабре температура в Киеве подскочила до рекордных +15 градусов

Тем временем синоптик рассказала, когда в Украине похолодает.

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