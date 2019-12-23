Мужчина в обстрелянном в Киеве автомобиле умер до приезда медиков

В Киеве скончался мужчина, которого ранили в результате стрельбы возле кафе Очеретяный кот, он погиб на месте происшествия. Об этом сообщила столичная полиция в Facebook в понедельник, 23 декабря.

Полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. Как известно, введен план Сирена для поимки преступника, который устроил стрельбу.

Как сообщали Українські новини, в Киеве в Днепровском районе неизвестный на сером Volkswagen Passat устроил стрельбу по Toyota и скрылся в сторону моста Патона.

В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок.

Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын.