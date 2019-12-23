Гривна продолжает укрепляться: официальный курс НБУ на 24 декабря

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 декабря, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 декабря, на 3,41 коп. до 23,2912 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3007,6435 100 долларов США 2327,5766 100 швейцарских франков 2371,4729 1000 иен 212,7241 10 российских рублей 3,7391 100 евро 2577,7911

Как сообщали Українські Новини, национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24 декабря, на 1,30 коп. до 23,2767 UAH/USD.

Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.

А НБУ под конец года изменил порядок расчета курсов валют и опубликовал порядок работы новой банковой системы.