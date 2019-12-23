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  • В Институте нацпамяти считают, что символику СС показывать могут только в кино
23 декабря 2019, понедельник, 18:14 388
Политика 2019-12-23T18:27:15+02:00
Українські Новини
В Институте нацпамяти считают, что символику СС показывать могут только в кино

В Институте нацпамяти считают, что символику СС показывать могут только в кино

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Антон Дробович, Институт нацпамяти, Нацисткая символика
Антон Дробович. Фото: glavnoe.ua
Антон Дробович. Фото: glavnoe.ua

Украинский институт национальной памяти, директором которого вместо Владимира Вятровича назначили Антона Дробовича, планирует создать Архив репрессивных органов общей стоимостью 550 млн гривен и заявил, что публично демонстрировать символику СС могут только актеры или реконструкторы. Об этом он заявил на своей пресс-конференции, передает Громадське

"Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС... Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам", - заявил Дробович.

Как сообщали Українські Новини, Дробович обозначил приоритеты работы Института нацпамяти

Ранее он заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

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