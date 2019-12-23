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23 декабря 2019, понедельник, 17:17 515
Политика 2019-12-23T17:17:40+02:00
Українські Новини
Дело об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом передано в суд

Дело об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом передано в суд

Анна Рудык
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, Убийство ребенка
Пятилетний Кирилл из Переяслав-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслав-Хмельницкого. Фото: 112

Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

Обвинительный акт составлен по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в мае 2019 четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.

В результате одного из выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение.

По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком продлили арест до Нового года.

Также в начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.

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