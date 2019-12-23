Дело об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом передано в суд

Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

Обвинительный акт составлен по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в мае 2019 четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан.

В результате одного из выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение.

По данным следствия двое из указанных мужчин - бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком продлили арест до Нового года.

Также в начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.