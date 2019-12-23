Суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Апеляційний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави. Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини. Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Захист просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави на домашній арешт в нічний час доби. Адвокат підозрюваного заявив, що в матеріалах справи йдеться про проведення експертизи трупа 1976 року народження, в той час як Шеремет - 1971 року. Таким чином, з його слів, різні роки - це не помилка, а експертиза була проведена над іншим тілом, а не Шеремета. Захист заявив, що не можна включати дану експертизу до матеріалів справи. Крім того, він заявив, в жодному процесуальному документі немає прізвища Антоненка. Як повідомляли Українські Новини, експертиза підтвердила, що вилучена у Антоненка речовина аналогічна з міною, що вбила Шеремета. Раніше було опубліковано листування Антоненка, в якій він просить винести міну. Перед обшуками 12 грудня по телефону він попросив свого родича винести з квартири боєприпас.