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23 грудня 2019, понеділок, 16:53 19
Судова влада 2019-12-23T17:07:49+02:00
Українські Новини
Суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Анна Рудык
Андрій Антоненко, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Апеляційний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Таке рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Захист просив суд замінити запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави на домашній арешт в нічний час доби.

Адвокат підозрюваного заявив, що в матеріалах справи йдеться про проведення експертизи трупа 1976 року народження, в той час як Шеремет - 1971 року.

Таким чином, з його слів, різні роки - це не помилка, а експертиза була проведена над іншим тілом, а не Шеремета.

Захист заявив, що не можна включати дану експертизу до матеріалів справи.

Крім того, він заявив, в жодному процесуальному документі немає прізвища Антоненка.

Як повідомляли Українські Новини, експертиза підтвердила, що вилучена у Антоненка речовина аналогічна з міною, що вбила Шеремета.

Раніше було опубліковано листування Антоненка, в якій він просить винести міну. Перед обшуками 12 грудня по телефону він попросив свого родича винести з квартири боєприпас.

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