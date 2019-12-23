В Госгеокадастре объяснили, когда отмена моратория на продажу сельхозземель начнет действовать

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует до вступления в силу закона об обороте таких земель.

Об этом говорится в обращении председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка, передают Українськi Новини.

Отмечается, что впервые за длительный период парламент не принял закон о продлении моратория на продажу сельхозземель.

"Если коротко: мораторий действует. Если подробно: переходные положения Земельного кодекса предусматривают, что мораторий действует "до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ..." Ежегодное его продление не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил", - рассказал Башлык.

Он также подчеркнул, что прогнозы о формировании "дикого" рынка земли после 1 января 2020 года не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли после того, как Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли.

Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прогнозирует дополнительный рост валового внутреннего продукта после запуска рынка земли 1 октября 2020 года на 0,23% в 2020 году.