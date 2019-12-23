Експертиза вважає, що вилучена у Антоненка речовина аналогічна тій, що вбила Шеремета

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України підтвердили, що вилучене у Андрія Антоненко (Riffmaster) вибухову речовину і міна, в результаті якої загинув журналіст Павло Шеремет, є ідентичними.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з висновком експертів, вилучене під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є вихолощеної промислово виготовленої бойової протипіхотної осколковою міною направленої дії МОН-50, виготовленої кустарним способом

Корпус вилученої МОН-50 виготовлений в 1987 році на заводі "Дунари" в місті Русе (Болгарія). Даний корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на Самарському заводі вибухових речовин в 1987 році. В корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену.

Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство підприємця і підірвали авто журналіста Шеремета.

На корпусі і всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди, тому додатково фахівці встановлюватимуть їх приналежність.

На даний момент підозрюваний відмовився пояснювати походження і мета зберігання вилученого предмета. Крім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і дачі свідчень.

Як повідомляли Українські Новини, суд розпочав розглядати апеляцію на арешт підозрюваного в вбивстві Шеремета Антоненко.

Раніше суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненко так як судді не встигли ознайомитися з матеріалами справи.До цього була опубліковано листування Антоненко, в якій він просить винести міну. Пперед обшуками 12 грудня по телефону він попросив свого родича винести з квартири боєприпас.

14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Антоненко без права внесення до 8 лютого 2020 року