Суд начал рассматривать апелляцию на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Апелляционный суд Киева начал рассматривать апелляцию на арест без права внесения залога подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster).

Об этом сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передают Українськi Новини.

Заседание началось около 14:00.

Антоненко был доставлен в суд и присутствует на заседании. Однако его отказались выпустить из стеклянной клетки и находиться рядом с адвокатами.

Присяжнюк принял решение о необходимости ограничения количества лиц, находящихся в зале суда, до 35 человек. Сообщалось, что приоритет предоставлялся близким родственникам и членам семьи подозреваемого.



Однако позже было принято решение пустить лишь часть представителей СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко, так как судьи не успели ознакомиться с материалами дела.



Ранее была опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину. Перед обысками 12 декабря по телефону он попросил своего родственника вынести из квартиры боеприпас.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Антоненко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года