Ограничение коллекторской деятельности: эксперт нашел главный изъян в новом законе

Верховная Рада 12 декабря приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133), который запрещает коллекторам угрожать должникам. Документ должен перевести взаимоотношения между должниками и коллекторами в цивилизованное русло, однако в законопроекте ничего не говорится о защите прав кредиторов.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня".

"Вопрос не столько о коллекторской деятельности, сколько о том, в какой мере наш Гражданский кодекс обеспечивает, чтобы, с одной стороны, не было нарушений прав кредиторов, а с другой – чтобы не было нарушений прав заемщиков", - пишет он.

Коллекторы появляются потому, что банки или другие кредитные учреждения не могут получить назад свои средства и в этом случае они сбрасывают свои долги в специальные учреждения, а те ведут свою законную или же незаконную деятельность.

"Некоторые считают, что "долги отдают только трусы". Поэтому не платят за коммунальные услуги, берут товары в кредит и потом не платят за них. Как добиваться возврата таких долгов? Проблема в том, что часто поставщики услуг – финансовых, коммунальных – не защищены от недобросовестных заемщиков", - отмечает Кушнирук.

Согласно исследованиям, больше всего неплательщиков среди богатого класса. Эксперт также считает, что, кроме урегулирования коллекторской деятельности, очень важно обеспечить выполнение уже существующих законодательных норм.

"У нас не действуют цивилизованные механизмы, заложенные в Гражданский кодекс. Поэтому и возникают методы психологического давления, которые используют коллекторы. А часто и бандитские методы", – считает Кушнирук.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена усилить контроль за уплатой налогов.

Напомним, ранее в Киеве коллекторы силой захватили квартиру, выгнав хозяев на улицу. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.