На украино-польской границе в очереди застряли 1 500 автомобилей

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец".

"Если брать "Ягодин", то там на данный момент, по информации польской стороны, около 800 легковых транспортных средств, "Краковец" - около 500, "Шегини" - 300", - сказал Андрей Демченко

Демченко утверждает, что за сутки на пункте пропуска за сутки оформляют около 3,5 тыс. транспортных средств. В Гостаможслужбе отмечают, что "добавляет специфики" процедура оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.

"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - пообещал глава Гостаможслужбы.

Как сообщали Українські Новини, с 8 декабря в Украине официально начала работать Новая таможня.

Тем временем украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям.