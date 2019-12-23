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23 декабря 2019, понедельник, 12:20 3472
Общество 2019-12-23T12:45:01+02:00
Українські Новини
На украино-польской границе в очереди застряли 1 500 автомобилей

На украино-польской границе в очереди застряли 1 500 автомобилей

Таня Войтюк
Польша, Таможня, Граница, Граница с Польшей, пункт пропуска
Очередь из машин на границе. Фото: Facebook/Максим Нефедов
Очередь из машин на границе. Фото: Facebook/Максим Нефедов

В Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди, а по состоянию на 23 декабря в пробке стоят не менее 1 500 авто, передает "112.ua".

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец".

"Если брать "Ягодин", то там на данный момент, по информации польской стороны, около 800 легковых транспортных средств, "Краковец" - около 500, "Шегини" - 300", - сказал Андрей Демченко

Демченко утверждает, что за сутки на пункте пропуска за сутки оформляют около 3,5 тыс. транспортных средств. В Гостаможслужбе отмечают, что "добавляет специфики" процедура оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам.

"Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - пообещал глава Гостаможслужбы.

Как сообщали Українські Новини, с 8 декабря в Украине официально начала работать Новая таможня

Тем временем украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям. 

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