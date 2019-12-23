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23 декабря 2019, понедельник, 11:00 557
Мир 2019-12-23T11:16:30+02:00
Українські Новини
Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

Валерия Драгомирова
Йенс Столтенберг, Встреча, Путин
Йенс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg
Йенс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что готов к личной беседе с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"В соответствующих рамках я бы встретился с президентом Путиным. Особенно во времена, когда возникают трудности, важно сесть вместе за стол", - сказал Столтенберг DPA в Брюсселе.


"Россия - наш крупнейший сосед, и это так и останется", - сказал он.

Генсек также считает, что даже если отношения не улучшатся, надо уметь управлять сложными отношениями.

Столтенберг не сказал, какими могут быть рамки для встречи с Путиным. Норвежец несколько раз встречался с Путиным, будучи премьер-министром. С тех пор как он стал генеральным секретарем НАТО, официальных встреч не было. Были только переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику". 

Ранее Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными. 

Кроме того,как утверждает Песков, Зеленский и Путин пожали руки.

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