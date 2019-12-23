Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что готов к личной беседе с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"В соответствующих рамках я бы встретился с президентом Путиным. Особенно во времена, когда возникают трудности, важно сесть вместе за стол", - сказал Столтенберг DPA в Брюсселе.



"Россия - наш крупнейший сосед, и это так и останется", - сказал он.

Генсек также считает, что даже если отношения не улучшатся, надо уметь управлять сложными отношениями.

Столтенберг не сказал, какими могут быть рамки для встречи с Путиным. Норвежец несколько раз встречался с Путиным, будучи премьер-министром. С тех пор как он стал генеральным секретарем НАТО, официальных встреч не было. Были только переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Как сообщали Українські Новини, Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику".



Ранее Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.



Кроме того,как утверждает Песков, Зеленский и Путин пожали руки.