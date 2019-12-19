Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику"

Президент России Владимир Путин допускает встречу лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в апреле 2020 года в случае позитивной динамики в реализации "минских соглашений".

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве, передают Українськi Новини.

"Что касается будущей встречи, допустим в апреле, то она станет актуальной, если происходить будут какие-то позитивные изменения", - сказал он.

При этом он тут же добавил, что позитивные изменения есть - это продление Верховной Радой на год - до 2021 года действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также отвод войск в нескольких ключевых точках.

Путин отметил, что таким образом основа для урегулирования ситуации не потеряна.

При этом, по его словам, партнеры в Украине не хотят разведения войск по всей линии соприкосновения, что он считает ошибкой.

Путин также позитивно отметил сокращение количества обстрелов на Донбассе.

В то же время наряду с позитивом в реализации "минских соглашений" он сказал, что есть вещи, которые настораживают.

В частности Путин сказал, что его насторожило заявление Президента Украины Владимира Зеленского после встречи лидеров "нормандского формата" 9 декабря в Париже (Франция) о возможности пересмотра "минских договоренностей".

"Если начнется пересмотр "минских соглашений", вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный", - сказал Путин.

Он отметил, что ключом "минских соглашений" является закон о статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию для придания постоянно действующего характера.

Также он настаивает на прямом диалоге украинских властей с властями не признаваемых Украиной "республик" Донбасса.

Путин отметил, что внесенный Зеленским законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации можно будет считать заменой закона об особом статусе Донбасса только в случае согласования с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

"Сейчас объявлено, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Ну хорошо. Это что, взамен "минских соглашений", взамен закона об особом статусе Донбасса? Можно такое представить? Можно. Но в "минских соглашениях" написано, что это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Это, безусловно, настораживает", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что считает целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", отметив, что вряд ли удастся решить проблему какими-либо силовыми способами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.