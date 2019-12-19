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19 декабря 2019, четверг, 15:15 440
Азия 2019-12-19T15:15:22+02:00
Українські Новини
Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику"

Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Путин, Трансляция, нормандский формат
Путин. Скриншот трансляции НТВ
Путин. Скриншот трансляции НТВ

Президент России Владимир Путин допускает встречу лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в апреле 2020 года в случае позитивной динамики в реализации "минских соглашений".

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве, передают Українськi Новини.

"Что касается будущей встречи, допустим в апреле, то она станет актуальной, если происходить будут какие-то позитивные изменения", - сказал он.

При этом он тут же добавил, что позитивные изменения есть - это продление Верховной Радой на год - до 2021 года действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также отвод войск в нескольких ключевых точках.

Путин отметил, что таким образом основа для урегулирования ситуации не потеряна.

При этом, по его словам, партнеры в Украине не хотят разведения войск по всей линии соприкосновения, что он считает ошибкой.

Путин также позитивно отметил сокращение количества обстрелов на Донбассе.

В то же время наряду с позитивом в реализации "минских соглашений" он сказал, что есть вещи, которые настораживают.

В частности Путин сказал, что его насторожило заявление Президента Украины Владимира Зеленского после встречи лидеров "нормандского формата" 9 декабря в Париже (Франция) о возможности пересмотра "минских договоренностей".

"Если начнется пересмотр "минских соглашений", вся ситуация вообще может зайти в тупик, полный", - сказал Путин.

Он отметил, что ключом "минских соглашений" является закон о статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию для придания постоянно действующего характера.

Также он настаивает на прямом диалоге украинских властей с властями не признаваемых Украиной "республик" Донбасса.

Путин отметил, что внесенный Зеленским законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации можно будет считать заменой закона об особом статусе Донбасса только в случае согласования с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

"Сейчас объявлено, что будут внесены какие-то изменения, связанные с децентрализацией. Ну хорошо. Это что, взамен "минских соглашений", взамен закона об особом статусе Донбасса? Можно такое представить? Можно. Но в "минских соглашениях" написано, что это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Это, безусловно, настораживает", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что считает целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", отметив, что вряд ли удастся решить проблему какими-либо силовыми способами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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