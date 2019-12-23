Генсек НАТО готовий зустрітися з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що готовий до особистої розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"У відповідних рамках я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо в часи, коли виникають труднощі, важливо сісти разом за стіл", - сказав Столтенберг DPA в Брюсселі.



"Росія - наш найбільший сусід, і це так і залишиться", - сказав він.

Генсек також вважає, що навіть якщо стосунки не поліпшаться, треба вміти керувати складними відносинами.

Столтенберг не сказав, якими можуть бути рамки для зустрічі з Путіним. Норвежець кілька разів зустрічався з Путіним, будучи прем'єр-міністром. З тих пір як він став генеральним секретарем НАТО, офіційних зустрічей не було. Були тільки переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.



Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку".



Раніше Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.



Крім того, як стверджує Пєсков, Зеленський і Путін потиснули руки.