підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 11:04 9
Світ 2019-12-23T12:15:02+02:00
Українські Новини
Генсек НАТО готовий зустрітися з Путіним

Генсек НАТО готовий зустрітися з Путіним

Валерия Драгомирова
Єнс Столтенберґ, Зустріч, Путін
Єнс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg
Єнс Столтенберг. Фото:Twitter/Jens Stoltenberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що готовий до особистої розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"У відповідних рамках я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо в часи, коли виникають труднощі, важливо сісти разом за стіл", - сказав Столтенберг DPA в Брюсселі.


"Росія - наш найбільший сусід, і це так і залишиться", - сказав він.

Генсек також вважає, що навіть якщо стосунки не поліпшаться, треба вміти керувати складними відносинами.

Столтенберг не сказав, якими можуть бути рамки для зустрічі з Путіним. Норвежець кілька разів зустрічався з Путіним, будучи прем'єр-міністром. З тих пір як він став генеральним секретарем НАТО, офіційних зустрічей не було. Були тільки переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку".

Раніше Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Крім того, як стверджує Пєсков, Зеленський і Путін потиснули руки.

Більше новин про: Єнс Столтенберґ Зустріч Путін

Архів
Новини
Банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020 12:33
САП просить суд заарештувати майно екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербини 12:20
Дубілет назвав топ головних проблем іноземців в Україні 11:55
Декрет для чоловіків і робоча "сієста": що потрібно знати про новий Трудовий кодекс 11:34
Акції МХП залишаються стабільними після тижневого зростання 11:21
більше новин
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Іноземні інвестори та банки згортають фінансування проектів через невизначеність щодо "зеленого" тарифу, - ЗМІ 13:02
Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному 16:18
Протокол про транзит газу не містить домовленостей про прямі постачання російського газу, - Оржель 14:04
Слідчі НАБУ не розуміють, що розслідують, але їм треба показати якийсь результат, - Писарук про справу VAB банку 15:21
більше новин
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст 08:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok