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23 декабря 2019, понедельник, 10:45 900
Выборы 2019-12-23T12:45:02+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" проиграли по всей стране: итоговые результаты выборов в ОТО

"Слуги народа" проиграли по всей стране: итоговые результаты выборов в ОТО

Таня Войтюк
Выборы, Выборы в ОТО, Местные выборы, Партия
Ящик для бюлетеней. Фото: prm.ua
Ящик для бюлетеней. Фото: prm.ua

В воскресенье, 22 декабря, прошли местные выборы в объединенные территориальные общины и по итогам самовыдвиженцы победили "Слуг народа", передает "Страна". 

В селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии "Слуга народа" Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов.

Аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский, более, чем в 2 раза опередивший выдвиженца партии "Слуга народа" Алексея Желницкого. 

На Волыни в Камень-Каширском районе на выборах в Сошичненской ОТО победила помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук (Констанкевич входит в группу "За будущее", ее связывают с соратником Коломойского Игорем Палицей - влиятельном на Волыни человеком). Ее конкурентом был кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Волосюк. 

Из 9 ОТО на Закарпатье только в двух победили кандидаты от "Слуги народа". По их данным, почти на всех ОТО победили действующие головы сельских советов, и только две общины прошли под партийным брендом "Слуги народа", хотя у их глав была высокая поддержка жителей и до того, как они решили баллотироваться от президентской политсилы. 

В то же время, политическая партия "Слуга народа" сообщила об успехе по результатам выборов в местные советы и отмечает, что каждый третий мандат - из "Слуги народа" и самовыдвиженцев.

Как сообщается на Facebook-странице политической силы, обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов.

"Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини писали о том, как голосовали в Украине на местных выборах.

Напомним, помощник Президента Украины Владимира Зеленского сообщил о намерении провести выборы на Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине.

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