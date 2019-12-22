В столице прошел первый новогодний парад: как это было

В воскресенье 22 декабря перекрыли движение в центре так как от парка Тараса Шевченко к Софийской площади проходит театрализованное костюмированное действо - Новогодний парад Borjomi New Year Parade, в котором приняли участие более 500 персонажей.

Новогоднее шествие в пямом ефире транслировало "Громадське".

Главными участниками парада стали эльфы, жонглеры, ходулисты, а также оркестры и праздничная 10-метровая платформа с главной Снежной королевой - Олей Поляковой. Также участие приняли Леся Патока, художница по костюмам; Слава Жила, режиссер первого новогоднего парада, Данил Демехин, хореограф Юрий Звонарь, композитор, Марина Соловьева, организатор, участники парада.

Напомним, изначально праздник планировали провести 21 декабря, но из-за того, что в Украине эта суббота рабочая, парад перенесли на 22 декабря.

Новогодний карнавал. Скриншот: YouTube/НАШ

Как сообщали Українські Новини, в преддверии Нового года каждый прекрасный город Украины украсили яркими новогодними гирляндами.

Ранее 19 декабря в Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.