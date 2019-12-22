Росія відповість на американські санкції без шкоди для себе, - міністр закордонних справ РФ Лавров

Про це говориться в повідомленні агентства ТАСС з посиланням на слова міністра, передають Українські Новини.

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, ставлячи всі наші відносини", - сказав він.

Лавров зазначив, що ніколи не думав, що американські політики дійдуть до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам.

При цьому він підкреслив, що європейська сторона усвідомлює комерційну вигоду від будівництва магістрального газопроводу "Північний потік-2".

"Я переконаний, що "Північний потік-2", як і "Турецький потік", відбудеться. "Турецький потік" буде запущений буквально через 2-3 тижні", - додав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет на 2020 рік, яким передбачено виділення Україні 300 млн доларів фінансової підтримки на посилення безпеки і введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва російського проекту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2", після чого компанія Allseas (Швейцарія) заявила про припинення робіт з прокладання трубопроводу.

Раніше Президент Росії Володимир Путін виключав відмова від транзиту природного газу через територію України після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Після цього Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.