Трамп подписал военный бюджет США на 2020 с выделением Украине $300 млн

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому, предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов. Об этом сообщает The Hill.

Так, сообщается, что Украине должны предоставить ракеты для системы береговой охраны.

Также отмечается, что против РФ будут введены санкции из-за газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также в документе говорится об ограничении прямого сотрудничества с Россией в военной сфере.

В сумме оборонный бюджет США равен 738 млрд долларов, 71,5 млрд долларов из которых выделены на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и борьбу с терроризмом в других странах.

Как сообщали Українські Новини, на заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.