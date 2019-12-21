подписаться на рассылку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 декабря 2019, суббота, 08:50 599
Америка 2019-12-21T10:45:02+02:00
Українські Новини
Трамп подписал военный бюджет США на 2020 с выделением Украине $300 млн

Трамп подписал военный бюджет США на 2020 с выделением Украине $300 млн

Анна Рудык
Дональд Трамп, военный бюджет США, финансовая помощь Украине
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому, предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов. Об этом сообщает The Hill.

Так, сообщается, что Украине должны предоставить ракеты для системы береговой охраны.

Также отмечается, что против РФ будут введены санкции из-за газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также в документе говорится об ограничении прямого сотрудничества с Россией в военной сфере. 

В сумме оборонный бюджет США равен 738 млрд долларов, 71,5 млрд долларов из которых выделены на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и борьбу с терроризмом в других странах.

Как сообщали Українські Новини, на заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Больше новостей о: Дональд Трамп военный бюджет США финансовая помощь Украине

Архив
Новости
Доллар и евро стремительно падают: курс валют на субботу 10:38
Прокурор Фильчаков разоблачил несколько казино в Харькове, которые прикрывали правоохранители 10:12
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках 09:40
На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах 09:15
Экс-нардеп Скосарь может сесть на 10 лет из-за покупки мандата, – СМИ 09:05 Документ
больше новостей
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G 18:28
больше новостей
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад 17:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok