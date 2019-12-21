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21 декабря 2019, суббота, 12:56 18
Америка 2019-12-21T13:15:01+02:00
Українські Новини
Строительство "Северного потока-2" остановили из-за санкций США

Строительство "Северного потока-2" остановили из-за санкций США

Анна Рудык
Северный поток-2, санкции США, Дональд Трамп
Северный поток-2. Фото: rt.com
Северный поток-2. Фото: rt.com

Строительство российского морского трубопровода в обход Украины "Северный поток-2" было остановлено из-за санкций, предусмотренных в подписанном президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете. Об этом говорится в сообщении компании Allseas, которая занималась строительством.

Так, сообщается, что компания ожидает указания, которые содержат разъяснения соответствующего органа США.

"В ожидании вступления в силу закона о национальном оборонном бюджете США на 2020 год, компания Allseas приостановила свою деятельность по строительству "Северного потока-2". Allseas будет действовать в соответствии с нормами законодательства США и ожидает указания, которые содержат необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения соответствующего органа США", - сообщили в компании.

Как сообщали Українські Новини, Конгресс США утвердил санкции против Северного потока-2: подробности.

Также сообщалось, что "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.

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