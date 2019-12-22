Трамп створив Космічні війська з фірмовими маршами і уніформою

Підписаний президентом США Дональдом Трампом оборонний бюджет на 2020 рік, в якому Україні виділять 300 млн доларів, передбачає створення Космічних військ країни.

Про це повідомляє CNN.

Це перший новий рід військ в армії Сполучених Штатів з 1947 року, коли були створені Військово-повітряні сили. Командувачем новими військами призначений генерал Джон Реймонд. В Космічні сили будуть переведені в 15 тисяч службовців з Військово-повітряних сил.

Трамп пояснював створення нового роду військ тим, що вороги США мілітаризують орбіту Землі. Передбачається, що Космічні війська розмістяться на шести базах. Чотири з них будуть розміщені в Колорадо і по одній в Алабамі і Каліфорнії.

"Можливість вільно діяти в космосі дозволить нам виявляти і знищувати будь-які ракети, випущені проти Сполучених Штатів", - цитував президента "Голос Америки".

Також для нового виду військ планують розробити свій логотип, пісні і фірмову уніформу.

Як повідомляли Українські Новини, будівництво "Північного потоку-2" зупинили через санкції США.

Нагадаємо, Трампу оголосили імпічмент через скандал з Зеленським.