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22 декабря 2019, воскресенье, 14:53 2354
Выборы 2019-12-22T16:30:02+02:00
Українські Новини
Местные выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования

Местные выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования

Таня Войтюк
Выборы в ОТО, Местные выборы, Выборы, ЦИК
Центральная избирательная комиссия (
Центральная избирательная комиссия (

В воскресенье, 22 декабря, проходят местные выборы в объединенные территориальные общины в 23 регионах страны, и голосование проходит в штатном режиме. 

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передают Українські Новини.

"Сегодня, 22 декабря, проходит голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТО) и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей, а также на дополнительных выборах депутатов сельских, поселковых советов ОТО от территориальных общин, которые присоединились к соответствующим объединенным территориальным общинам", - говорится в нем.

Отмечается, что все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8:00.

Голосование проходит в штатном режиме. При этом, как сообщает Нацполиция, по состоянию на 10:00 чрезвычайные происшествия на избирательных участках не зафиксированы. Члены ЦИКа в пределах своих полномочий контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

Как сообщали Українські Новини, помощник Президента Украины Владимира Зеленского сообщил о намерении провести выборы на Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине.

Тем временем Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура.

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