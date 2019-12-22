Местные выборы в ОТО: в ЦИК рассказали о ходе голосования

В воскресенье, 22 декабря, проходят местные выборы в объединенные территориальные общины в 23 регионах страны, и голосование проходит в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передают Українські Новини.

"Сегодня, 22 декабря, проходит голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТО) и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей, а также на дополнительных выборах депутатов сельских, поселковых советов ОТО от территориальных общин, которые присоединились к соответствующим объединенным территориальным общинам", - говорится в нем.

Отмечается, что все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8:00.

Голосование проходит в штатном режиме. При этом, как сообщает Нацполиция, по состоянию на 10:00 чрезвычайные происшествия на избирательных участках не зафиксированы. Члены ЦИКа в пределах своих полномочий контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

Как сообщали Українські Новини, помощник Президента Украины Владимира Зеленского сообщил о намерении провести выборы на Донбассе одновременно с местными выборами по всей Украине.

Тем временем Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура.