Зимнее солнцестояние-2019: чего ожидать от самой длинной ночи

Сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, который влечет за собой самую длинную ночь в году. Солнце в этот день будто "стоит на месте", потому что находится на минимальной высоте от горизонта. О том, чего стоит ждать и как воспринимается день в народе, расскажут Українські Новини.

Всего в году бывает два солнцестояния – летнее и зимнее. Это дни, когда Солнце находится на максимальной или минимальной высоте над горизонтом в полуденное время. Они становятся точкой, после которой время дня уменьшается (летнее солнцестояние) или увеличивается (зимнее солнцестояние).

Зимнее солнцестояние – это самый короткий день в году. И свое название оно получило не просто так, ведь из-за низкого расположения над горизонтом в течение дня складывается впечатление, что солнце неподвижно, застыло и стоит на месте.

Часто день справедливо называют самым темным в году из-за преобладания ночного времени суток. Этот факт не мог не найти отображения в культуре. Народы привязывают праздники и легенды к данному явлению, ассоциируя его с перерождением и обновлением.

У славян к летнему солнцестоянию приурочен праздник Ивана Купала, а к зимнему – Карачун, который, однако, не празднуется так широко. Карачун – языческий бог, также известный как Чернобог, властвующий над морозами и смертью.

Йоль празднуется германскими народами в честь самой длинной ночи с распитием сидра, разжиганием костров, сожжением йольского полена, украшением йольского дерева и поцелуями под омелой.

Ранее Українські Новини cообщали о предостережениях астрологов для знаков зодиака в день зимнего солнцестояния.

При этом, несмотря на самую длинную ночь в году, 22 декабря будет тепло.

Также сегодня православные верующие отмечают день святой Анны.