Как Новый год встретишь, так и проведешь: подборка ярких образов для женщин в новогоднюю ночь

Уже завтра стартует финальная неделя до Нового года. Праздничная суета заполняет атмосферу и вдохновляет нас тщательно готовится к празднику, начиная от установления и украшения елки, и заканчивая ассортиментом блюд на новогодний стол. Для кого-то Новый год – это семейный и домашний праздник, для кого-то роскошная вечеринка с друзьями, коллегами и близкими. Важно встретить год красиво, ведь как его встретишь, так его и проведешь. Українські Новини расскажут о вариантах образов для девушек на новогоднюю ночь.

Новый год-2020 считается годом белой металлической крысы, традиционные цвета которой преимущественно светлые. Год обещает быть светлым, потому рекомендуется отдавать приоритет нежным оттенкам розового, белого, голубого и бежевого тонов.

Всегда важно сохранять баланс в образе. Для того, чтобы ваш наряд не выглядел слишком "приторно" и не отталкивал чересчур ослепляющим видом, не стоит перебарщивать с аксессуарами и украшениями. Разбавьте светлое платье в пол серебристым клатчем и длинными серьгами, или же легким ожерельем и светлым маникюром.

Фото: 365woman.ru

Никогда из моды не выйдет минимализм, потому коктельное платье до колен в пастельных тонах, легкий макияж и естественные локоны подчеркнут изысканность и женственность вашего образа. Что касаемо обуви, утонченности придадут туфли-лодочки светлых тонов на невысоком каблуке.

Фото: pinterest.com

Для любительниц более свободного и неофициального образа отлично подойдет серебристая юбка из фатина и светлый свитшот с новогодней тематикой, например, с оленями. Для любой девушки важно чувствовать себя комфортно, потому выбрав этот образ, вы останетесь в выигрыше, ведь альтернативой каблукам могут вполне стать светлые "девчачьи" кеды.

Фото: look-foxy.com.ua

Для "strict ladies", отдающих предпочтение брючным костюмам, идеальным вариантом может стать костюм светло-сиреневого, голубого и розового цветов. Для разнообразия образа, обувь можно выбрать на тон темнее самого костюма, например, для светло-голубого отлично подойдут синие-замшевые лодочки.

Фото:be-trend.com.ua

Помимо брючных костюмов, есть также комбинезоны, сочетающие в себе красоту и комфорт. Хороши будут шелковые с укороченными брюками. Или вельветовые свободного кроя с суженными книзу или, наоборот, очень широкими штанинами. Для новогодней ночи 2020 подойдет также комбинезон металлического оттенка или с принтом, например, графическим или флористическим.

В целом, выбор новогоднего образа всегда зависит от компании, с которой вы входите в новый сезон. Новогодняя ночь и в пижаме будет ослепляющей и роскошной, если рядом будут близкие и родные люди.

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