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  • В Украину идут дожди и морозы: синоптик дала прогноз на Новый год
21 декабря 2019, суббота, 05:55 64
Жизнь 2019-12-21T05:55:01+02:00
Українські Новини
В Украину идут дожди и морозы: синоптик дала прогноз на Новый год

В Украину идут дожди и морозы: синоптик дала прогноз на Новый год

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, Новый год-2020, Каникулы, Зима
Снег с морозами
Снег с морозами

Несмотря на то, что первый месяц зимы выдался рекордно теплым, с 28 декабря ожидается похолодание с небольшими морозами и дождями. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Это - прогностическая диаграмма для Киева, из которой видно, что пока побудет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди", - пишет синоптик.

По словам синоптика, в ночь на 1 января 2020 в Киеве ожидается -2 -4 градуса и без осадков. Вероятность снега небольшая и только 29 декабря. 

Синоптик предупредила, что прогноз предварительный и требует уточнение.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

Тем временем из-за аномальной погоды в Украине в декабре начали массово распускаться цветы.

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