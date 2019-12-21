В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим: два человека ранены

В Киеве на проспекте Леся Курбаса во время конфликта с двумя прохожими, киевлянин открыл стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Как сообщил начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, опросив свидетелей, правоохранители установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлено в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте", - говорится в нем.

Работники полиции проверили мужчину, который, по словам очевидцев, открыл стрельбу, у него обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия не нашли. Также на месте было обнаружено шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу

За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имел.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу.

Кроме того, в ноябре в Киеве на проспекте Победы обстреляли обувной магазин. А в Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали.