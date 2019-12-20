Полиция прекратила деятельность 5,3 тыс. игорных заведений

Полиция прекратила деятельность почти 5,3 тыс. игорных заведений по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.



Согласно ему, в соответствии с постановлением Кабинета Министров и поручением министра внутренних дел Арсена Авакова полиция проводит масштабную операцию по противодействию незаконному игорному бизнесу.



Начальник управления департамента стратегических расследований Национальной полиции Александр Околит сообщил, что с этой целью созданы мобильные группы.



На данный момент, по его словам, существует 715 таких групп.



"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - сказал Околит.



Указывается, что с прошлой ночи полицейские выявили 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу и изъяли в незаконных заведениях оборудования на сумму около 50 тыс. гривен.



Как сообщали Українськi Новини, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Нацполиции с 16:00 пятницы прекратить функционирование игорных заведений.



Также СМИ сообщили, что в Киеве и Одессе закрыты игральные залы.