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  • В спортклубе Порошенко не только снимали на видео в раздевалках, но и подслушивали посетителей, - Портнов
21 декабря 2019, суббота, 14:57 267
Политика 2019-12-21T15:03:17+02:00
Українські Новини
В спортклубе Порошенко не только снимали на видео в раздевалках, но и подслушивали посетителей, - Портнов

В спортклубе Порошенко не только снимали на видео в раздевалках, но и подслушивали посетителей, - Портнов

Ярина Вацяк
Обыски, ГБР, Видеокамеры, Прослушка, Андрей Портнов, Петр Порошенко, 5 элемент

В спортивном клубе "5 элемент" по результатам обысков было обнаружено не только видеокамеры, вмонтированные в вентиляцию и сигнализацию, но и устройства для прослушки в раздевалках спортклуба, конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко.

Об этом написал в своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

"Спокойны могут быть лишь те спортсмены, которые уходили из спортклуба, не посещая раздевалку и душ. А у остальных есть небольшая проблема - в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединенные с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря ГБР и СБУ провели обыски в спортклубе "5 элемент",.

Ранее в июле  обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве также проводило НАБУ . Тогда в ходе обысков НАБУ було изъято документы в спортклубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс".

Больше новостей о: Обыски ГБР Видеокамеры Прослушка Андрей Портнов Петр Порошенко 5 элемент

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