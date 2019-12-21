Договор на транзит газа надо заключить до 29 декабря, - Витренко

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявил, что новый договор на транзит российского газа через территорию Украины нужно заключить до 29 декабря 2019 года. Об этом он сообщил во время брифинга.

Так, Витренко заявил, что контракт нужно заключить до 29 декабря 2019 года, чтобы с 1 января продолжить транзит.

"Мы должны подписать все до 29 декабря, чтобы с 1 января продолжился транзит", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что новый договор на транзит российского газа через территорию Украины будет заключен на европейских принципах.

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Как сообщали Українськi Новини, новый контракт на транзит российского газа через Украину в Европу будет заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет.

Тем временем министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.



Ранее Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.