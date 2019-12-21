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21 грудня 2019, субота, 13:38 9
Економіка 2019-12-21T14:30:03+02:00
Українські Новини
Договір на транзит газу треба укласти до 29 грудня, - Вітренко

Договір на транзит газу треба укласти до 29 грудня, - Вітренко

Анна Рудык
Юрій Вітренко, транзит газу, Транзит газу через Україну

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що новий договір на транзит російського газу через територію України потрібно укласти до 29 грудня 2019 року. Про це він повідомив під час брифінгу.

Так, Вітренко заявив, що контракт потрібно укласти до 29 грудня 2019 року, щоб з 1 січня продовжити транзит.

"Ми повинні підписати всі до 29 грудня, щоб з 1 січня продовжився транзит", - сказав Вітренко.

Він підкреслив, що новий договір на транзит російського газу через територію України буде укладено на європейських принципах.

Як повідомляли Українські Новини, новий контракт на транзит російського газу через Україну в Європу буде укладений на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років.

Тим часом міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про те, що тариф на транзит російського газу буде збільшено.

Раніше Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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