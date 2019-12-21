Проседание на мосту Патона ликвидировали, движение восстановлено

Сегодня, 21 декабря, в Киеве на мосту имени Патона полностью открыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Так, сообщается, что ремонтные работы были закончены на 3 суток раньше, чем планировалось. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно.

Отмечается, что столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. Для ее восстановления использовано бетон с улучшенными качествами.

Кроме того, текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.

Как сообщали Українські Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничивала движение на мосту имени Патона, планировалось ограничение с 21:00 17 декабря до 06:00 22 декабря из-за ремонта покрытия.

Также ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии.

Также власти Киева с 25 ноября до 26 января разрешили движение транспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.