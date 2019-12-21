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21 декабря 2019, суббота, 11:53 42
Экономика 2019-12-21T11:53:06+02:00
Українські Новини
Рубль на выходных немного просел

Рубль на выходных немного просел

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, Курс валют
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В субботу, 21 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 20 января, понизился на 1 копейку до 3,38 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 1 копейку до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля на 21 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,38 3,82
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, в субботу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 декабря на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-22 декабря, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

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