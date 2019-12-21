В Киев привезли больше 130 тонн искусственного снега с Карпат: появились первые фото

Вчера, 20 декабря, в столицу с трасс горнолыжного курорта "Буковель" в Карпатах привезли более 130 тонн искусственного снега, так как Киев еще не порадовало выпадение настоящего. Об этом сообщает один из организаторов соревнований сноубордистов Александр Барабошко.

Так, сообщается, что снег выгрузили под Аркой дружбы народов, где 21-22 декабря состоятся соревнования сноубордистов. Проект Дабл Трипл Snow Fest победил в конкурсе на Общественный бюджет Киева. Под Аркой установили горку высотой в пятиэтажный дом, который покроют слоем снега.

Снег с Буковеля в центре Киева. Фото: Фейсбук/Дмитрий Соболь

Также известно, что с гор в столицу снег везли пятью КАМАЗами. Чтобы он не растаял, его плотно накрыли тентом.

"Мы предполагали, что снега может не быть, чисто теоретически, но будет температура +10 - отнюдь. При такой температуре даже пушки не дают результата ... Конечно, еще год назад я бы рассмеялся в лицо, если бы кто-то сказал, что мы в Киев в декабре будем везти фурами снег", - отметил Барабошко.

Как сообщали Українські Новини, в середине декабря в Киев пришло аномальное тепло, которое бьет все рекорды. Директор "Укргидрометцентра" Кульбида рассказал, что изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый.

Также во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года и Рождества.