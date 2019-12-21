У Київ привезли більше 130 тонн штучного снігу з Карпат: з'явилися перші фото

Вчора, 20 грудня, в столицю з трас гірськолижного курорту "Буковель" в Карпатах привезли понад 130 тонн штучного снігу, оскільки Київ ще не потішило випадання справжнього. Про це повідомляє один з організаторів змагань сноубордистів Олександр Барабошко.

Так, повідомляється, що сніг вивантажили під Аркою дружби народів, де 21-22 грудня відбудуться змагання сноубордистів. Проект Дабл Тріпл Snow Fest переміг у конкурсі на Суспільний бюджет Києва. Під Аркою встановили гору висотою з п'ятиповерховий будинок, який покриють шаром снігу.

Сніг з Буковелю в центрі Києва. Фото: Facebook/Дмитрий Соболь

Також відомо, що з гір у столиці сніг везли п'ятьма КАМАЗами. Щоб він не розтанув, його щільно накрили тентом.

"Ми припускали, що снігу може не бути, чисто теоретично, але буде температура +10 - аж ніяк. При такій температурі навіть гармати не дають результату ... Звичайно, ще рік тому я б розсміявся в обличчя, якщо б хтось сказав, що ми в Київ у грудні будемо везти фурами сніг", - зазначив Барабошко.

Як повідомляли Українські Новини, в середині грудня в Київ прийшло аномальне тепло, яке б'є всі рекорди. Директор "Укргідрометцентру" Кульбіда розповів, що зміни клімату в Україні приводять до зміщення періодів сезонних процесів. Результатом цього є різкі потепління в холодний період року або ж навпаки - раптові похолодання в теплий.

Також у Львові через аномальне тепло в грудні розквітли дерева.

Тим часом, за прогнозом погоди на місяць, мороз і сніг очікують після Нового року і Різдва.