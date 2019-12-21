Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что повышение уровней воды продержится до 23 декабря.

По данным Укргидрометцентра, повышение ожидается:

на большинстве рек на 0.5-1.5 м, без негативных последствий;

на р. Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий;

в нижних течениях рек Латорица и Старая - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму;

в нижнем течении г.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.

Как сообщали Українські Новини, директор "Укргидрометцентра" Кульбида рассказал, что изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый.

Также во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года и Рождества.