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21 декабря 2019, суббота, 09:40 65
Общество 2019-12-21T09:41:10+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Анна Рудык
погода в Украине, Подъем уровня воды, уровень воды
Река в Карпатах
Река в Карпатах

Сегодня, 21 декабря, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что повышение уровней воды продержится до 23 декабря.

По данным Укргидрометцентра, повышение ожидается:

  • на большинстве рек на 0.5-1.5 м, без негативных последствий;
  • на р. Тиса и в нижних течениях большинства притоков на 1.0-2.0 м, без негативных последствий;
  • в нижних течениях рек Латорица и Старая - 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму;
  • в нижнем течении г.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.

Как сообщали Українські Новини, директор "Укргидрометцентра" Кульбида рассказал, что изменения климата в Украине приводят к смещению периодов сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или же наоборот - внезапные похолодание в теплый.

Также во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Тем временем, по прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года и Рождества.

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