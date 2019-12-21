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21 грудня 2019, субота, 09:40 14
Суспільство 2019-12-21T09:51:38+02:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках

Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках

Анна Рудык
Підйом рівня води, Рівень води у річках, погода в Україні
Річка в Карпатах
Річка в Карпатах

Сьогодні, 21 грудня, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє прес-служба Держнс.

Так, повідомляється, що підвищення рівнів води протримається до 23 грудня.

За даними Укргідрометцентру, підвищення очікується:

  • на більшості річок на 0.5-1.5 м, без негативних наслідків;
  • на р. Тиса та в нижніх течіях більшості приток на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків;
  • в нижніх течіях річок Латориця та Стара - 2.0-2.5 м з початковим виходом води на заплаву;
  • в нижній течії р. Боржава - 2.5-3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, директор "Укргідрометцентру" Кульбіда розповів, що зміни клімату в Україні приводять до зміщення періодів сезонних процесів. Результатом цього є різкі потепління в холодний період року або ж навпаки - раптові похолодання в теплий.

Також у Львові через аномальне тепло в грудні розквітли дерева.

Тим часом, за прогнозом погоди на місяць, мороз і сніг очікують після Нового року і Різдва.

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