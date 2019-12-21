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21 декабря 2019, суббота, 08:25 1854
Происшествия 2019-12-21T10:45:02+02:00
Українські Новини
Пожар в киевской многоэтажке потушили, погибли два человека

Пожар в киевской многоэтажке потушили, погибли два человека

Анна Рудык
Пожар в многоэтажке, Пожар в Киеве, Пожар, Погибшие в пожаре
Пожар в киевской многоэтажке. Фото: ГосЧС
Пожар в киевской многоэтажке. Фото: ГосЧС

Вчера вечером, 20 декабря, в 16-этажном доме Подольского района Киева произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что ГосЧС получила сообщение о пожаре в 20:25, в 22:01 им удалось ликвидировать пожар.

"На пожаре обнаружены тела 2 погибших, спасено 4 человека (из них 1 ребенок, который направлен на обследование в больницу), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении.

Пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Сейчас устанавливают причины возгорания.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуировали 40 человек.

Ранее в Киеве в Днепровском районе утром 2 декабря произошел пожар в детском саду №554, в результате которого погиб человек.

Также в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел.

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