Пожар в киевской многоэтажке потушили, погибли два человека

Вчера вечером, 20 декабря, в 16-этажном доме Подольского района Киева произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что ГосЧС получила сообщение о пожаре в 20:25, в 22:01 им удалось ликвидировать пожар.

"На пожаре обнаружены тела 2 погибших, спасено 4 человека (из них 1 ребенок, который направлен на обследование в больницу), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка)", - говорится в сообщении.

Пожарные обнаружили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Сейчас устанавливают причины возгорания.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуировали 40 человек.

Ранее в Киеве в Днепровском районе утром 2 декабря произошел пожар в детском саду №554, в результате которого погиб человек.

Также в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел.