Пожежу у київській багатоповерхівці загасили, загинули двоє осіб

Вчора ввечері, 20 грудня, в 16-поверховому будинку Подільського району Києва сталася пожежа, в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що ДСНС отримала повідомлення про пожежу у 20:25, 22:01 їм вдалося ліквідувати пожежу.

"На пожежі виявлено тіла 2 загиблих, врятовано 4 особи (з них 1 дитина, яка направлена на обстеження в лікарню), евакуйовані 15 мешканців будинку (з них 3 дитини)", - йдеться в повідомленні.

Пожежники виявили, що загоряння сталося в одній з квартир на 9-му поверсі. Наразі встановлюють причини займання.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці жовтня в центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок евакуювали 40 людей.

Раніше у Києві у Дніпровському районі вранці 2 грудня сталася пожежа в дитячому садку №554, у результаті якого загинула людина.

Також у Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративному приміщенні, яке використовувалося як хостел.