Сегодня Витренко и Оржель раскроют подробности газовых переговоров

Сегодня, 21 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко проведут брифинг. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.

На брифинге Витренко и Оржель сообщат о подробностях крайних переговоров между Украиной и Россией относительно транзита газа.

Начало брифинга состоится в 12:00 в Офисе Президента.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

Ранее Марош Шефчович заявлял, что Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.