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20 декабря 2019, пятница, 10:40 408
Жизнь 2019-12-20T10:41:12+02:00
Українські Новини
В канун Святого Николая в Одессе зацвела сирень

В канун Святого Николая в Одессе зацвела сирень

Таня Войтюк
Погода, Сирень, Глобальное потепление, Одесса
Сирень. Фото: Facebook/Сергей Курочкин
Сирень. Фото: Facebook/Сергей Курочкин

Аномальное потепление в декабре и рекордно высокие температуры стали приничиной того, что начали просыпаться деревья и перед Новым годом в Одессе зацвела сирень.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook написал Сергей Курочкин.

"В Южной Пальмире сегодня по-весеннему тепло - воздух прогрелся до 11 градусов выше нуля. Аномально теплый декабрь установил новые температурные рекорды во всей Украине. Это следствие глобального потепления, о котором также свидетельствуют значительные перепады в количестве осадков и стираются границы сезонов. Пока в Одессе сохраняется "весеннее" тепло, то теплая зима отмечается неординарными явлениями. Например, в канун Святого Николая, на улицах города наблюдается цветение сирени", - пишет он.

Напомним, 18 декабря в Одессе температура была от +10 до +12 градусов. 

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного всерьез обеспокоен климатическими аномалиями и попросил очевидцев зимнего цветения сразу сообщать об этом.

Как сообщали Українські Новини, 17 декабря из-за высокой температуры во Львове начали цевсти деревья. Но декабрьское тепло продлится не долго и после рекордного потепления в Украину идет похолодание.

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