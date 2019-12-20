В канун Святого Николая в Одессе зацвела сирень

Аномальное потепление в декабре и рекордно высокие температуры стали приничиной того, что начали просыпаться деревья и перед Новым годом в Одессе зацвела сирень.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook написал Сергей Курочкин.

"В Южной Пальмире сегодня по-весеннему тепло - воздух прогрелся до 11 градусов выше нуля. Аномально теплый декабрь установил новые температурные рекорды во всей Украине. Это следствие глобального потепления, о котором также свидетельствуют значительные перепады в количестве осадков и стираются границы сезонов. Пока в Одессе сохраняется "весеннее" тепло, то теплая зима отмечается неординарными явлениями. Например, в канун Святого Николая, на улицах города наблюдается цветение сирени", - пишет он.

Напомним, 18 декабря в Одессе температура была от +10 до +12 градусов.

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного всерьез обеспокоен климатическими аномалиями и попросил очевидцев зимнего цветения сразу сообщать об этом.

Как сообщали Українські Новини, 17 декабря из-за высокой температуры во Львове начали цевсти деревья. Но декабрьское тепло продлится не долго и после рекордного потепления в Украину идет похолодание.