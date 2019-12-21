В Украину идут дожди и морозы: синоптик дала прогноз на Новый год

Несмотря на то, что первый месяц зимы выдался рекордно теплым, с 28 декабря ожидается похолодание с небольшими морозами и дождями.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Это - прогностическая диаграмма для Киева, из которой видно, что пока побудет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря. Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди", - пишет синоптик.

По словам синоптика, в ночь на 1 января 2020 в Киеве ожидается -2 -4 градуса и без осадков. Вероятность снега небольшая и только 29 декабря.

Синоптик предупредила, что прогноз предварительный и требует уточнение.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.