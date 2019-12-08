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08 декабря 2019, воскресенье, 12:26 111
Жизнь 2019-12-08T13:45:02+02:00
Українські Новини
В Испании установили самую дорогую елку в мире, украшенную бриллиантами

В Испании установили самую дорогую елку в мире, украшенную бриллиантами

Анна Рудык
новогодняя елка, Новый год, Новый год-2020

В этом году в отеле Испании "Kempinski Hotel Bahia" была установлена самая дорогая в мире новогодняя елка. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что отель расположен в курортном городе Марбелья.

Новогодню красавицу украсили бриллиантами (красными, белыми, розовыми и черными), драгоценными камнями и дизайнерскими ювелирными украшениями.

Кроме того, дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, шоколадными павлинами с 3D-печатью, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов.

Отмечается, что дизайн елки спроектировала знаменитый дизайнер из Великобритании Дебби Вингхэм. 

Обошлась такая рождественская елка в 11,9 млн британских фунтов стерлингов (15 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен.

Тем временем в Украине открыли сезон продажи новогодних елок.

Ранее стало известно, во сколько украинцам обойдется живое дерево на Новый год. 

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