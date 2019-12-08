В Испании установили самую дорогую елку в мире, украшенную бриллиантами

В этом году в отеле Испании "Kempinski Hotel Bahia" была установлена самая дорогая в мире новогодняя елка. Об этом сообщает CNN. Так, сообщается, что отель расположен в курортном городе Марбелья. Новогодню красавицу украсили бриллиантами (красными, белыми, розовыми и черными), драгоценными камнями и дизайнерскими ювелирными украшениями. Кроме того, дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, шоколадными павлинами с 3D-печатью, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Xsj7DQ8OCT0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Отмечается, что дизайн елки спроектировала знаменитый дизайнер из Великобритании Дебби Вингхэм. Обошлась такая рождественская елка в 11,9 млн британских фунтов стерлингов (15 млн долларов). Как сообщали Українські Новини, для главной новогодней елки на Софийской площади пришлось срезать 400 сосен. Тем временем в Украине открыли сезон продажи новогодних елок. Ранее стало известно, во сколько украинцам обойдется живое дерево на Новый год.