В суботу в Україні пройдуть дощі, температура від -6 до +14

У суботу, 21 грудня, погода в Києві буде хмарною з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +5...+11 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів. У Трускавці вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +2...+4 градуси, удень +8...+10 градусів. У Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень дощ, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +4...+11 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +4...+11 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. В Донецькій області вночі та вранці туман. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень +1...+7 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +6...+13 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів. Як повідомляли Українські Новини, 21 і 22 грудня, погода буде теплою, а з неділі підуть дощі. Тим часом, за прогнозом погоди на місяць, мороз і сніг очікують після Нового року.