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20 грудня 2019, пʼятниця, 19:03 16
Суспільство 2019-12-20T19:04:53+02:00
Українські Новини
ЗМІ дізналися, чи дійсно закрилися ігрові зали

ЗМІ дізналися, чи дійсно закрилися ігрові зали

Валерия Драгомирова
гральний бізнес, Заборона грального бізнесу
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua

І так як сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 припинити функціонування гральних закладів, журналісти "Страни" вирішили перевірити чи закрилися ігрові зали.

Так, повідомляється, що всі ігрові точки в Києві, які перевірили журналісти, закриті. Яскраві вивіски не горять. Засмучених відвідувачів поблизу теж не спостерігається.

Біля вокзалу до однієї з точок під'їхала велика вантажівка прямо до входу, люди вивантажують обладнання.

При цьому додаток "Парі Матч" продовжує приймати ставки в мережі.

Крім того, виповнюється розпорядження й в інших містах. В Одесі з ранку закрилися всі ігрові зали. З деяких залів із задніх виходів виносять щільно запаковані ящики - персонал ігрових залів вивозить обладнання та комп'ютери.

"Вивозять не все, лише монітори і комп'ютери. Всі знають, що це тимчасова міра, на місяць – інший. Потім приймуть закон про легалізацію ігорки і все повернеться на свої місця", - пояснило "Стані" джерело в керівництві Одеської поліції.


Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук в соціальній мережі Facebook повідомив, що Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом держлотерей.

Крім того, Авакову нагадали, як він обіцяв закрити всі гральні автомати і казино 5 років тому.

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