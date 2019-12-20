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20 декабря 2019, пятница, 18:15 298
Кабмин 2019-12-20T19:00:02+02:00
Українські Новини
Оператор гослотерей "МСЛ" отреагировал на закрытие псевдолотерей

Оператор гослотерей "МСЛ" отреагировал на закрытие псевдолотерей

Ярина Вацяк
Арсен Аваков, МСЛ, Игорный бизнес, Лотерея

Оператор государственных лотерей "МСЛ" поддерживает инициативу Кабинета Министров по предотвращению деятельности незаконного игорного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении "МСЛ", передают Українські Новини.

Но при этом в "МСЛ" отмечают, что выбранный правительством способ борьбы вряд ли способен помочь в решении вопроса борьбы с нелегальным бизнесом.

"Нелегальный бизнес не имеет никаких лицензий, не выполняет никаких лицензионных условий и не имеет никаких электронных систем принятия ставок, в части которых правительство отменило лицензионные условия", - говорится в сообщении.

Также в "МСЛ" подчеркнули, что для борьбы с теневым рынком необходимы комплексные меры, которые были бы эффективными и принимались своевременно государственными органами в пределах их полномочий.

Оператор гослотерей считает, что для окончательного преодоления псевдолотерей и полноценного выполнения действующего законодательства, Министерству финансов необходимо разработать и внедрить новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей.

В лицензионные условия нужно внести все необходимые положения, которые уберут любую возможность использовать лотереи для распространения незаконных азартных игр.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря Кабинет Министров запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

После того, как министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных заведений, блогеры и журналисты напомнили ему о посте за 2014 год, в котором Аваков уже обещал закрыть все подобные заведения.

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