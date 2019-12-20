підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 18:15 17
Кабмін 2019-12-20T19:45:02+02:00
Українські Новини
Оператор держлотерей "МСЛ" відреагував на закриття псевдолотерей

Оператор держлотерей "МСЛ" відреагував на закриття псевдолотерей

Ярина Вацяк
Арсен Аваков, МСЛ, гральний бізнес, Лотерея

Оператор державних лотерей "МСЛ" підтримує ініціативу Кабінету Міністрів щодо запобігання діяльності незаконного грального бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "МСЛ", передають Українські Новини.

Але при цьому в "МСЛ" зазначають, що обраний урядом спосіб боротьби навряд чи здатний допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.

"Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких уряд скасував ліцензійні умови", - йдеться в повідомленні.

Також в "МСЛ" підкреслили, що для боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними і приймалися своєчасно державними органами в межах їх повноважень.

Оператор держлотерей вважає, що для остаточного подолання псевдолотерей і повноцінного виконання чинного законодавства, Міністерству фінансів необхідно розробити і впровадити нові ліцензійні умови для операторів державних лотерей.

У ліцензійні умови потрібно внести всі необхідні положення, які усунуть будь-яку можливість використовувати лотереї для поширення незаконних азартних ігор.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня Кабінет Міністрів заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

Після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних закладів, блогери і журналісти нагадали йому про пості за 2014 рік в якому Аваков вже обіцяв закрити всі подібні заклади.

Більше новин про: Арсен Аваков МСЛ гральний бізнес Лотерея

Архів
Новини
Екс-депутатові Ради Полякову повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві 19:36
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
ЗМІ дізналися, чи дійсно закрилися ігрові зали 19:03
Суд дозволив зняти електронний браслет з Гладковського 18:40
Рада перенесла впровадження програми медгарантій для всіх видів медичної допомоги 18:28
Оператор держлотерей "МСЛ" відреагував на закриття псевдолотерей 18:15
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ 11:00
Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає" 12:36
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
більше новин
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok