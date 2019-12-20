Оператор держлотерей "МСЛ" відреагував на закриття псевдолотерей

Оператор державних лотерей "МСЛ" підтримує ініціативу Кабінету Міністрів щодо запобігання діяльності незаконного грального бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні "МСЛ", передають Українські Новини.

Але при цьому в "МСЛ" зазначають, що обраний урядом спосіб боротьби навряд чи здатний допомогти у вирішенні питання боротьби з нелегальним бізнесом.

"Нелегальний бізнес не має ніяких ліцензій, не виконує ніяких умов і не має ніяких електронних систем прийняття ставок, у частині яких уряд скасував ліцензійні умови", - йдеться в повідомленні.

Також в "МСЛ" підкреслили, що для боротьби з тіньовим ринком необхідні комплексні заходи, які були б ефективними і приймалися своєчасно державними органами в межах їх повноважень.

Оператор держлотерей вважає, що для остаточного подолання псевдолотерей і повноцінного виконання чинного законодавства, Міністерству фінансів необхідно розробити і впровадити нові ліцензійні умови для операторів державних лотерей.

У ліцензійні умови потрібно внести всі необхідні положення, які усунуть будь-яку можливість використовувати лотереї для поширення незаконних азартних ігор.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня Кабінет Міністрів заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

Після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних закладів, блогери і журналісти нагадали йому про пості за 2014 рік в якому Аваков вже обіцяв закрити всі подібні заклади.