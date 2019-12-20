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20 декабря 2019, пятница, 14:43 690
Внешняя политика 2019-12-20T15:10:33+02:00
Українські Новини
Контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нефтегазом" не планируют подписывать сегодня

Контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нефтегазом" не планируют подписывать сегодня

Таня Войтюк
Транзит газа, Газ, Газовый контракт, Газпром, Нефтегаз

Несмотря на заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о том, что Россия и Украина близки к подписанию финальных договоров по транзиту газа, сегодня подписания контракта ожидать не стоит.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Юрий Дощатов.

"По моим данным, контракта о транзите газа сегодня не будет еще, но будут некоторые решения правительства, которые позволят выйти на его подписание через неделю. После этого ближе к вечеру в Минске возможно будет подписан документ по разрешению спорных вопросов, касающихся арбитражных решений и других судебных вопросов по газу между Украиной и РФ", - пишет он.

Как сообщали Українські Новини, Коболев ранее заявлял, что вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю.

Тем временем Путин хочет продолжить транзит газа через Украину.

Компания "Газпром" (Россия) готова компенсировать Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 3 млрд долларов путем принудительного взыскания арестованных активов компании. "Нефтегаз" ожидает решения Окружного суда Амстердама по аресту активов компании "Газпром" (Россия) в Нидерландах в 1-м квартале 2020 года.

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