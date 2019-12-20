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20 декабря 2019, пятница, 14:26 19
Происшествия 2019-12-20T14:26:36+02:00
Українські Новини
Появилось видео нападения неизвестных на полицейских на Крещатике

Появилось видео нападения неизвестных на полицейских на Крещатике

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нападение на полицейского, Нападение

В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией на улице Крещатик, был слышен взрыв. Видео появилось на YouTube, передает "Страна".

 
Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.
 
К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

Как сообщали Українськi Новини, 23 правоохранителя пострадали из-за массовых беспорядков в ходе акций протеста возле Верховной Рады 17 декабря.

В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности.

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