Появилось видео нападения неизвестных на полицейских на Крещатике

В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией на улице Крещатик, был слышен взрыв. Видео появилось на YouTube, передает "Страна".



Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.



К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

Как сообщали Українськi Новини, 23 правоохранителя пострадали из-за массовых беспорядков в ходе акций протеста возле Верховной Рады 17 декабря.

В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности.